رام الله 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إجراءات وقائية جديدة لمواجهة فيروس "كورونا".وأوردت صحف فلسطين خبر تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلن، أعرب فيه عن ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمواجهة أزمة وباء فيروس "كورونا" المنتشر على مستوى العالم.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، عشرة مواطنين من محافظة الضفة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا برفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استغلال وباء "كورونا" من قبل حكومة الاحتلال لتنفيذ المزيد من التصعيد الإجرامي الهادف لمزيد من العطاءات الاستيطانية للاستمرار في البناء والتوسع الاستعماري، وفتح شهية الاحتلال لمزيد من الضم والتهويد.ونشرت صحف هذا اليوم مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين، حفاظا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الأوان.وتحدثت صحف فلسطين عن إعلان القوات المسلحة الأردنية أنه سيتم غلق العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة، ومنع التنقل بينها إلا للضرورة القصوى، اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.ونشرت صحف هذا اليوم خبر وفاة 475 شخصاً في إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بسبب فيروس كورونا المستجد في أسوأ حصيلة تسجل في بلد واحد خلال يوم.// انتهى //11:44ت م0052