قلقيلية - جنين 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من محافظتي قلقيلية وجنين.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب خليل مجدي أبو سمرة بعد أن داهم منزل ذويه وفتشته بمدينة قلقيلية.وفي ذات السياق اعتقل جيش الاحتلال الشاب أيهم عبدالله أبو صلاح، بعد أن داهم منزل ذويه وفتشه في بلدة عرابة جنوب غربي جنين.// انتهى //11:57ت م0054