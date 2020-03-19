سياسي / جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من قلقيلية وجنين
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
قلقيلية - جنين 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين من محافظتي قلقيلية وجنين.
وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب خليل مجدي أبو سمرة بعد أن داهم منزل ذويه وفتشته بمدينة قلقيلية.
وفي ذات السياق اعتقل جيش الاحتلال الشاب أيهم عبدالله أبو صلاح، بعد أن داهم منزل ذويه وفتشه في بلدة عرابة جنوب غربي جنين.
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