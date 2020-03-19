عواصم 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى في سبع سنوات تقريبًا اليوم إذ بعثت مجموعة جديدة من إجراءات التحفيز القوية من جانب البنك المركزي الأوروبي بصيصًا من الأمل بشأن استعداده للتعامل مع الأزمة الصحية الكبيرة التي تواجهها القارة.وبعد تداولات متقلبة للعقود الآجلة للمؤشر يورو ستوكس 50 في وقت سابق من اليوم، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 0815 بتوقيت جرينتش، مع صعود جميع مؤشرات الدول الرئيسة.وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه في اليابان وأستراليا والولايات المتحدة في تدشين موجة جديدة من التحفيز الطارئ لمساعدة الشركات المتضررة بفعل شبه توقف في الأنشطة الاقتصادية بسبب وباء فيروس كورونا.وعلى الرغم من أن أسهم البنوك وشركات النفط والغاز ارتفعت في التعاملات المبكرة، انخفضت أسهم شركات السفر والترفيه ثلاثة بالمئة أخرى بفعل تنامي المخاوف من انهيار كامل للقطاع.// انتهى //12:17ت م0057