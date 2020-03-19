أبوجا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت سلطات نيجيريا اليوم حظر رعاياها من السفر إلى 13 دولةً تعاني من انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد.وقال سكرتير الحكومة النيجيرية بوس مصطفى في تصريحات إعلامية، إنه تم فرض حظر السفر إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والصين، واليابان، وإيران، وسويسرا، والنرويج، وهولندا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا.وأشار إلى تعليق الرحلات الجوية مع الدول المذكورة، إضافة إلى حظر الرحلات الخارجية لمسؤولي البلاد.// انتهى //12:35ت م0059