الكويت 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر164 نقطة ليبلغ مستوى 07ر4608 نقطة بنسبة صعود بلغت 7ر3 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر325 مليون سهم تمت عبر 16621 صفقة بقيمة نقدية بلغت 13ر93 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4031 نقطة بنسبة صعود بلغت 44ر0 من خلال كمية أسهم بلغت 7ر96 مليون سهم تمت عبر 2904 صفقات بقيمة نقدية بلغت 13ر4 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر237 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4902 نقطة بنسبة صعود بلغت 1ر5 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر229 مليون سهم تمت عبر 13717 صفقة بقيمة نقدية بلغت 9ر88 مليون دينار// انتهى //13:18ت م0066