الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا هشام الدين حسين.‏ وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المشتركة لمكافحة انتشار وباء كورونا الجديد.// انتهى //13:25ت م0067