لندن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتداعيات أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي بما في ذلك التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد والأسواق.وأشارت إلى أن قرار السلطات البريطانية إغلاق المدارس في كافة أنحاء البلاد ربما يكون خطوة في اتجاه الإغلاق الكامل، خصوصاً في العاصمة لندن التي سجلت حالات إصابة عالية مقارنة مع مناطق البلاد الأخرى.وعرجت في ذات الشأن على التحديات التي تواجه الحكومة في سبيل اتخاذ إجراءات تحد من تحول الاقتصاد نحو الركود التام وفي مقدمتها توفير السيولة الكافية للأعمال والأفراد من أجل استمرار عجلة الدفع والتبادل.عالمياً، كتبت الصحف عن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس في مدينة أوهان الصينية التي تعد مركز انتشار المرض فيما يُعد تطور إيجابي في طرق محاربة الانتشار.// انتهى //13:42ت م0070