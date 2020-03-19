نواكشوط 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بخصوص الوضع المتعلق بفيروس كورونا في البلاد على أنه "تحت السيطرة"، داعيًا المواطنين إلى المساعدة في وقف تفشي الوباء من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية.وقال ولد الغزواني في تصريحات اليوم، إن عمل الحكومة لن تكون لها فائدة ما لم تواكبه تضحية من المواطنين من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية، مردفًا أن الأطباء أكدوا أن جانب المعادلة الأصعب هو الوقاية.وشدد ولد الغزواني على أن الحكومة تجعل من العمل لمواجهة الوباء أولويتها، ومحور عملها، مذكرا بأنها قامت بالعديد من الإجراءات، واتخذت حزمة من القرارات من بينها توقيف الرحلات الجوية.وأطلق ولد الغزواني نداء لكل المواطنين والمقيمين على الأراضي الموريتانية للالتزام بالتوصيات التي أصدرتها الجهات الصحية، مؤكدا أن الهدف منها ليست الحد من حرية أي كان، وإنما المحافظة على وضع أفضل في التعاطي مع الفيروس، وتفادي الأسوأ.// انتهى //13:43ت م0071