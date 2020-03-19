صبيا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسبدأ مساء أمس استقبال الراغبين بالتسجيل في الدورة العلمية عن بعد، التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف التابعة لمحافظة صبيا في " تفسير جزء تبارك "، وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://chat.whatsapp.com/CQFs1hatY7dAXAtjCcU4MR او رابط المجموعة الثانية:https://chat.whatsapp.com/HI5oXM3AfP1FuQsnWTHvJr .وتهدف الدورة إلى حث الشباب والفتيات على الاستفادة من أوقات الفراغ بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، وتقريب العلم الشرعي للمشاركين وإتقانه وضبطه من خلال أساليب منهجية مدروسة .// انتهى //13:52ت م0073