جدة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأطلقت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بمحافظة جدة أمس، برنامجاً تدريبياً عن بعد يستهدف الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.وأفاد رئيس مجلس الإدارة للجمعية أحمد بن صالح آل سلطان العمري، أن الدورات التي تستمر 3 أيام تُسهم في الاستقرار الأسري، مشيراً إلى أن المشاركين في الحضور المباشر عن بعد بلغ 37 عريساً.يُذكر أن هذه الدورات تُقدّم أسبوعيًا للشباب والفتيات وتساعدهم بشكل فاعل على تفهم متطلبات الحياة الزوجية ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر، وإعداد أسر مستقرة يسودها الود والوئام.// انتهى //13:52ت م0074