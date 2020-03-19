لندن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت هئية مواصلات العاصمة البريطانية لندن اليوم إغلاق جزء من محطات مترو الأنفاق ضمن خطط إحتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الهيئة في بيان إنه سيتم إغلاق 40 محطة مترو أنفاق إبتداءً من صباح اليوم، إضافة إلى توقيف خدمة القطارات الليلية وتخفيض عدد الباصات التي تعمل بعد منتصف الليل.مما يُذكر إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذّر أمس من إحتمال تنفيذ إغلاق كامل للعاصمة لندن في سبيل إحتواء إنتشار المرض.// انتهى //14:45ت م0088