بغداد 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واساصيب 3 مدنيين عراقيين بجروح نتيجة سقوط ست قذائف هاون مجهولة المصدر في قضاء "طوز خورماتو" شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين , في ثاني حادث من نوعه خلال ثلاثة ايام.وأفاد مصدر أمني محلي بان قوة أمنية طوقت مكان الحادث, و نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب.وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت أمس الأول عن سقوط اربع قذائف هاون على القضاء المذكور, مما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة بجروح .// انتهى //14:50ت م0091