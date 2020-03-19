بيروت 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في نداء اليوم عن حاجتها وبشكل عاجل إلى 14 مليون دولار أمريكي، للتحضير والاستجابة لتفشي وباء كورونا المستجد خلال فترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.وأوجزت ألاونروا في النداء العاجل، الأولويات الفورية والمتطلبات المالية للصحة والخدمات الأخرى المتعلقة بالوباء في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، بالإضافة إلى الاحتياجات العادية للميزانية البرنامجية لوكالة أونروا.// انتهى //15:04ت م0092