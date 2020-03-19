بغداد 14 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسشددت السلطات العراقية إجراءات تنفيذ قرار حظر التجوال في بغداد وعدة محافظات عراقية أخرى, الذي دخل يومه الثاني ويستمر أسبوعا, وذلك تحسبًا من انتشار فيروس "كورونا".وتأتي هذه الإجراءات التي شملت نشر المزيد من السيطرات الأمنية في الشوارع والأحياء السكنية للحيلولة دون قيام أي شخص لايمتلك ترخيصا رسميا بخرق قرار حظر التجوال, وتطبيق القواعد القانونية بحقه, لاسيما بعد الخروقات التي شهدها قرار الحظر في يومه الأول أمس.من جانبها أصدرت وزارة الصحة العراقية اليوم بيانا صحفيًا حثت فيه السكان إلى الالتزام التام بقرار حظر التجوال المفروض في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، داعية الأجهزة القضائية إلى محاسبة المخالفين بتهمة تهديد الأمن الصحي للبلاد .// انتهى //15:05ت م0093