لندن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسقررت الحكومة البريطانية اليوم سحب جزء من قواتها الموجودة في العراق على خلفية إنخفاض طلبات التدريب التي تقوم بها ضمن قوات التحالف هناك بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس في بيان "في الأشهر الأخيرة، انخفض معدل التدريب بشكل كبير، مما يعني أنني في وضع يسمح لي بإعادة وحدة التدريب الحالية إلى المملكة المتحدة".وأوضح أنه لا يزال هناك وجود مؤثر للقوات المسلحة البريطانية في العراق ضمن قوات التحالف وفي أماكن آخرى، مجدداً إلتزام المملكة المتحدة بمواصلة بناء قدرات الأجهزة الأمنية العراقية من خلال التحالف العالمي الذي أثبت فعاليته وسيستمر في دعم الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار.// انتهى //15:23ت م0096