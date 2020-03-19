محايل 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واستفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي يرافقه مدير الشرطة العميد صالح اليزيدي ومدير المراكز الصحية المشرف على المستشفى العام محمد زيد عسيري اليوم ، مستشفى المحافظة العام.وخلال الجولة اطمأن " الفلقي "على جاهزية المستشفى العام للتصدي لفيروس كورونا ومنع إنتشاره، وذلك عبر تطبيق عدد من الإجراءات الإحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.كما زار عدداً من المحلات التجارية وأطلع على الإجراءات الإحترازية المتخذة من قبلهم لحماية المواطنين والمقيمين عبر تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفيروس ومكافحته .وقدّم "الفلقي" شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه لأبطال الصحة ومتابعة سموه لجميع البرامج الوقائية والخطط الاحترازية التي يتم تنفيذها في المحافظات والمراكز التابعه لها.// انتهى //16:36ت م0112