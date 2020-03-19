سكاكا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالمبادرات التي أطلقها المواطنين من أبناء منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التابعة، الذين بادروا بالتواصل مع إمارة المنطقة والشؤون الصحية لعرض عدد من عقاراتهم تحت تصرف الصحة في حال دعت الحاجة لها .كما نوه سمو أمير منطقة الجوف بمبادرات عدد من رجال وسيدات الأعمال وإعفائهم للمستأجرين من الإيجار الشهري لمحلاتهم، طوال مدة الإغلاق الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .وأكد سموه أن ذلك ليس بمستغرب على أبناء وطننا العزيز الذين يؤكدون للعالم دوماً تكاتفهم لكل ما فيه مصلحة هذا الوطن المعطاء ودعماً لجهود القيادة في كافة المجالات والقرارات التي تتخذها، وإستشعارهم للمسؤولية المجتمعية.ودعا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يدفع البلاء عن الجميع.//انتهى//16:36ت م0113