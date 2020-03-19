الخرطوم 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسقررت سلطة الطيران في السودان فتح مطار الخرطوم الدولي أمام الحركة الجوية لمدة 48 ساعة بدءًا من مساء اليوم، لتمكين السودانيين العالقين من الوصول.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم في تصريح اليوم : إن قرار إعادة فتح المطار يأتي في سياق معالجة مشكلة السودانيين العالقين في المطارات المختلفة والمتأثرين بقرار الإغلاق، موضحاً أن المطار سيفتح عند الساعة 7:45 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وحتى السبت في ذات التوقيت.وَأضاف أن الطائرات التي ستهبط للمطار ينبغي عليها الحصول على إذن مسبق من سلطة الطيران المدني .// انتهى //16:37ت م0114