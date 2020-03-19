بيروت 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 2.93% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 596.57 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 210 آلاف و691 سهماً، بقيمة 3524 ألفاً و747 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 10 صفقات.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 5 ملايين و911 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و85 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:38ت م0115