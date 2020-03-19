تونس 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت تونس إيقاف رحلات إجلاء مواطنيها من مختلف الدول العربية والأوروبية، بصفة نهائية، بداية من الغد.وقالت وزارة النقل في بيان اليوم : إن هذا الإجراء يأتي في إطار التوقي من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تمكنت من إجلاء 4900 شخص نحو تونس.وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، شفاء أول حالة أصيبت بفيروس كورونا في تونس، مقابل تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38 إصابة.// انتهى //16:42ت م0116