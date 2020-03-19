الخرطوم 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسالتقت وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان أنجلينا تيني في مكتبها اليوم، بوزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر الذي يزور جوبا حاليًا.وأشاد المسؤول السوداني في تصريح له عقب اللقاء بمستوى التعاون القائم بين وزارتي الدفاع في المجالات كافة، مؤكدًا استعداد السودان للتعاون العسكري وتعزيزه بين البلدين .كما قدم الدعوة لوزيرة الدفاع لزيارة السودان وحضور اجتماع الآلية السياسيه الأمنيه المشتركة بين البلدين في أبريل القادم.بدورها، أثنت وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان على الدور المحوري للسودان في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، مؤكدة مواصلة العمل على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين.// انتهى //16:44ت م0117