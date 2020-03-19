الجزائر 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واستلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلالها الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الصحي والاقتصادي في البلدين أمام انتشار وباء كورونا.وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية اليوم، أن الطرفين تطرقا إلى المسائل الثنائية وفي مقدمتها مسألة الذاكرة الوطنية (الأرشيف ورفات المقاومين الجزائريين إبان فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر) وضرورة الإسراع في حلها، إضافة إلى الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي، مشيراً إلى أن الرئيسين اتفقا على المزيد من التشاور والتنسيق لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:49ت م0120