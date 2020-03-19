زغرب 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الكرواتية اليوم تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضحت مديرة مستشفى في مدينة بولا شمال كرواتيا في مؤتمر صحفي أن المتوفى يبلغ من العمر (70 عاما)، ولازلنا نجري المزيد من الفحوصات لمعرفة هل كان يعاني من امراض مزمنه سابقة ام كان فيروس كورونا السبب الوحيد في وفاته.وسجلت كرواتيا حتى الآن 102 إصابة فيما تعافى خمسة مصابين.// انتهى //16:54ت م0121