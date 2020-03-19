الخرطوم 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسالتقى الأمين العام لمجلس الوزراء السوداني عثمان حسين عثمان بمكتبه اليوم، بوفد مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة وتعزيز السياسات التمثيلية ببريطانيا برئاسة المستشار لورد جيريمي بيرفس عضو مجلس اللودرات البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم حاليا.وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس التشريعي الانتقالي ومؤسسة الشركاء الدوليين، بما يعزز ويثري التجربة البرلمانية بالسودان، فضلاً عن كيفية التنسيق بين الجهاز التشريعي والوزارات الحكومية وتحسين مستوى وجودة الاتصال والارتباط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.// انتهى //16:56ت م0122