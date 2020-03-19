سياسي / الحكومة البلجيكية تحصل على ثقة البرلمان
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
بروكسل 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
حصلت الحكومة البلجيكية بقيادة الليبرالية صوفي ويلميس، على ثقة مجلس النواب البلجيكي في بروكسل بأغلبية 84 صوتا مقابل 44 .
وحصلت السلطة التنفيذية الجديدة إضافة إلى الأحزاب المكونة للحكومة، وهم الليبراليون والمسيحيون الديمقراطيون، على ثقة الاشتراكيين وأنصار البيئة .
وصوت القوميون الفلمنكيون ضد هذه الوزارة التي أطلق عليها حكومة كورونا بسبب تشكيلها بشكل طارئ لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كوفيد19، وبصلاحية تمتد لمدة ستة أشهر .
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17:57ت م
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