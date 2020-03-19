بروكسل 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسحصلت الحكومة البلجيكية بقيادة الليبرالية صوفي ويلميس، على ثقة مجلس النواب البلجيكي في بروكسل بأغلبية 84 صوتا مقابل 44 .وحصلت السلطة التنفيذية الجديدة إضافة إلى الأحزاب المكونة للحكومة، وهم الليبراليون والمسيحيون الديمقراطيون، على ثقة الاشتراكيين وأنصار البيئة .وصوت القوميون الفلمنكيون ضد هذه الوزارة التي أطلق عليها حكومة كورونا بسبب تشكيلها بشكل طارئ لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كوفيد19، وبصلاحية تمتد لمدة ستة أشهر .// انتهى //17:57ت م0134