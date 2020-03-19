الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسعملت وكالة جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية مبكراً منذ بداية القرارات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذت في مواجهة فايروس كرونا على توفير المتطلبات اللازمة لضمان تفعيل واستمرار البدائل التعليمية وكذلك التعليم عن بعد لمنسوبي المعاهد العلمية من طلاب ومعلمين في الميدان التربوي،وبينت الوكالة أنها حرصت على أن تكون هذه البدائل التعليمية متنوعة وتفاعلية في نفس الوقت لتقليص أي فاقد تعليمي من خلال خيارات عديدة يتم تقديمها سواء عن طريق منصة طموح التعليمية أو الفصول الافتراضية مع المتابعة والإشراف أثناء اللقاءات المباشرة لجميع الصفوف وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة بالإضافة إلى تقارير المشرفين التربويين بنسب تفعيل الفصول الافتراضية والبدائل وتحفيز المعلمين للإسهام في تعزيز المشاركة الإيجابية بين الطالب والمعلم وضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.وثمّن وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني حرص واهتمام معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري المباشر والمتواصل لضمان تفعيل واستمرار هذه البدائل التعليمية في ميدان المعاهد العلمية، مقدما شكره للإدارات التنفيذية في وكالة المعاهد بجامعة الإمام والمعاهد العلمية المتفاعلة بناء على تقارير الأداء ومتابعة المشرفين التربويين على حرصهم واهتمامهم لضمان سير العملية التعليمية وتفعيل الفصول الافتراضية بالشكل المطلوب.كما أعرب منسوبو المعاهد العلمية عن فخرهم واعتزازهم بما تبذله القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على هذه القرارات الاحترازية والتدابير الوقائية السريعة والحاسمة في مواجهة فيروس كورونا التي سبقت العالم بكل المقاييس وعلى كافة المستويات، وعلى الدعم الكبير والاهتمام بالمعاهد العلمية ورسالتها المباركة.// انتهي //18:13ت م0138