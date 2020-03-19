عرعر 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية أكثر من 1000 جولة رقابية على الأسواق التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا بالإضافة الى 202 موقع تم فيها التعقيم والتطهير شملت المنتزهات والحدائق العامة والاسواق ونحوها .وأضحت أمانة الحدود الشمالية أن عدد آليات النظافة لدى الأمانة والبلديات التابعة لها بلغت 315 آلية وعدد آليات الاصحاح البيئي 75 آلية فيما بلغ عمال النظافة العامة 1124 عاملا.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع ، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.// انتهى //18:21ت م0139