جنيف 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسطالب مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها القانونية الدولية ، وتوفير الرعاية الصحية لكامل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة خلال وباء كوفيد ١٩ .وقال لينك في بيان إن الواجب القانوني المنصوص عليه في المادة ٥٦ من اتفاقية جنيف الرابعة، يلزم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، أن توفر جميع الوسائل الوقائية الضرورية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وتطبيق إجراءات الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد بطريقة غير تمييزية، مطالباً سلطات الاحتلال بوقف الممارسات العمرية والتمييزية ضد الفلسطينيين أثناء الوباء.وأوضح أن المنشورات لزيادة الوعي بانتشار كوفيد ١٩ الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت باللغة العبرية وبشكل تمييزي، مطالباً برفع القيود علي حرية التنقل لوصول الفلسطينيين إلى خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً أن إسرائيل تنتهك بشدة القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني في الرعاية الصحية في سياق وباء كورونا ، حيث تتدهور ظروف المرضى الصحية بسرعة مع زيادة حدة الأعراض ، وحيث يتسبب أي تأخير في الوفاة .وأعرب المسؤول الأممي عن القلق من الوضع المتردي للرعاية الصحية في غزة والنقص المزمن من مخزونات الأدوية ، وتلوث مياه الشرب ، وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفقر المدقع والظروف الاقتصادية والاجتماعية المروعة في جميع أنحاء القطاع، والتفشي المحتمل على نطاق واسع سيشكل ضغطا هائلاً على العاملين الصحيين المحاصرين في القطاع مع عدم كفاية الموارد .// انتهى //18:35ت م0142