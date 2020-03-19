أبها 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واساعتمدت جامعة بيشة التقويم المستمر لما تبقى من الأعمال الفصلية والإختبارات النهائية للفصل الجامعي الحالي، وذلك عبر التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، من خلال استخدام طرق تقويم بديلة حسب طبيعة الدراسة بالكليات ونظام التقديرات المعتمد.وجاء القرار وفق الترتيبات الاسترشادية التي وزعتها وزارة التعليم على الجامعات بشأن ترتيبات الإختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتتضمن وسائل وطرق التقويم البديلة الإختبارات الإلكترونية القصيرة والواجبات ومنتديات النقاش والعروض التقديمية والإختبارات الشفوية والإختبار بالمنزل والمشاريع العلمية والبحثية وملف الإنجاز واختبار الكتاب المفتوح، حيث تتم عن طريق نظام "البلاك بورد".// انتهى //18:52ت م0149