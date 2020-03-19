عمّان 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، اتصالا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله بحث التعاون والتنسيق المشترك بخصوص مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد العاهل الأردني، خلال الاتصال، أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، في مختلف الظروف، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، معربا عن تمنياته لهم بدوام الصحة والسلامة.// انتهى //19:13ت م0151