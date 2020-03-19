الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأشادت اللجنة الصحية في مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في التصدي لفيروس كورونا المستجد وعلى رأسها وزارة الصحة، وأوضح رئيس اللجنة الصحية بالمجلس الدكتور عبدالله العتيبي أن الجهود المبذولة والمستمرة تؤكد مدى المهنية العالية والعمل المنظم لقطاعات الدولة المختلفة و الحرص على درء خطر هذا الوباء وتعزيز الأمن الصحي الوقائي.ودعا العتيبي إلى التعاون الكامل مع الإجراءات الوقائية ، وقال " من المهم جداً ونحن نعايش حالياً إزدياد حالات الإصابة بمرض كورونا في عدد من الدول أن نتعاون بشكل كامل دون تردد مع الجهات المعنية وإتباع ما يتم توجيه المواطنين والمقيمين له"، و لعل من أهمها تجنب الذهاب إلى الأماكن التي تكثر فيها التجمعات البشرية حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع وتأجيل المناسبات الاجتماعية التي تتم في الأماكن العامة كالإستراحات وقصور الأفراح لحماية المواطنين والمقيمين من الإصابة بفيروس كورونا وحتى يتحقق بإذن الله الحد من إنتشار هذا الوباء والتقليل من توسعه.وأكد رئيس اللجنة الصحية متابعة اللجنة لأعمال اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الصحة وكل ما يصدر من قرارات وإجراءات، ممارسًا دوره التشريعي والرقابي المناط به وقال " لا يخفى على الجميع الإجراءات المتميزة التي قامت بها المملكة وهي في مجملها إجراءات إحترازية رائدة على مستوى العالم كتعليق الرحلات الجوية الإقليمية والدولية وتعليق الدراسة والحضور الجماهيري للأنشطة الرياضية ومن ثم تعليق الأنشطة الرياضية وتعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لفترة محددة وإستخدام التقنية في التعاملات الإلكترونية للشركات والبنوك ".وأشار الدكتور العتيبي إلى أن كل تلك الإجراءات تؤكد أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى للقيادة الرشيدة، ناهيك عن حملات التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً أن الدور المكمل لهذه الجهود الوقائية يقع على عاتق المواطن والمقيم بإتباع هذه التوجيهات والإرشادات لتسهم بإذن الله في حماية وطننا الغالي لإحتواء خطورة هذا الوباء والحد منه.ودعا رئيس اللجنة الصحية إلى أهمية أن يضطلع القطاع الصحي الخاص بدوره المأمول منه ويسهم جنباً إلى جنب مع جهود الوزارة في هذا الجانب والنظر لما فيه تحقيق المصلحة العامة والسعي إلى إتخاذ إجراءات وقائية صارمة، بالإضافة إلى العمل على تحديد مواعيد زيارة المنومين وجدولة المواعيد وغيرها دعماً للجهود الحكوميه في هذا الجانب.من جانبه أثنى عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من إجراءات إحترازية ووقائية لمكافحة ومنع انتشار فايروس كورونا.وبدورها أشادت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط بدعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى دور وزارة الصحة في التصدي لفايروس كورونا ومواجهته.من جانبها نوهت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني بدور وزارة الصحة في التوعية عن فايروس كورونا وسبل الوقاية عبر وسائل الاجتماعي، وطالبت بتكثيف حملتها الإعلامية عبر الوسائل التقليدية بسبب وجود مواطنين في مناطق المملكة المختلفة من غير مستخدمي وسائل التواصل الجديد.// انتهى //// انتهى //19:28ت م0153