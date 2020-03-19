عمّان 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح، اطمأن خلاله على الأوضاع في العراق، جراء التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.وأكد العاهل الأردني، خلال الاتصال، وقوف الأردن الكامل إلى جانب العراق، لتجاوز هذا الوباء، مشددًا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومتمنيا للأشقاء في العراق الصحة والسلامة.// انتهى //19:29ت م0154