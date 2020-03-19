الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع عدد من الجهات المختصة جولة تفتيشية على منافذ بيع تابعة لمقدمي خدمات الاتصالات وفروع مقدمي الخدمات البريدية ومنصات التوصيل الإلكترونية؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة والقوانين، وتطبيقهم للإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة للحدّ من انتشار عدوى فايروس كورونا المستجد.وخلال الجولة أكدت الفرق الرقابية على مقدمي الخدمات بتفعيل كافة الأدوات الرقمية للعملاء لإنهاء خدماتهم وأعمالهم، ورفع مستوى الوعي والتثقيف الوقائي لدى كافة العاملين في قطاعي الاتصالات والبريد.وكانت "هيئة الاتصالات" قد وجهت في وقت سابق كافة المرخصين لتقديم خدمات الاتصالات وخدمات البريد والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية بالاستمرار في أداء مهامهم خلال هذه الفترة، وإتاحة منافذ البيع والفروع لخدمة المستفيدين؛ مشددة على عدم الإخلال بالتزاماتهم تجاه المستفيدين؛ نظير الأهمية التي يضطلع بها القطاعان وما يتبعهما من خدمات حيوية ولوجستية، وأضافت في تعميمها لمقدمي خدمات الاتصالات وخدمات البريد والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات على المخالفين.// انتهى //19:34ت م0157