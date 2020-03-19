الجبيل 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسطبقت الهيئة الملكية بالجبيل الدوام عن بعد لموظفيها باستخدام التقنية والتكنلوجيا كإجراء احترازي ، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد( COVID-19) ، في ظل ما تمتلكه الهيئة الملكية من أنظمة احترافية و قنوات إلكترونية و شبكة اتصالات مرئية متطورة و بنية تحتية مميزة في تقنية المعلومات الاتصالية، في الإجراءات الإدارية والعملية و الميدانية ، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات الدورية مع الإدارة العليا بالصوت و الصورة لوضع الخطط العملية المقترحة و تسيير الأعمال عن بعد و التأكد من تطبيق الخطط الاحترازية التي وُضعت مسبقاً لمثل هذه الأزمات و التعامل الاتصالي الإلكتروني المرئي مع شركائها في المدينة من رؤساء الشركات و المعنيين لمناقشة الواقع الاقتصادي و الاستثماري في مدينة الجبيل الصناعية و الإجراءات الاحترازية في ظل الأوضاع الحالية .ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة الملكية بالجبيل على تسيير الأعمال والتأكد من تنفيذها بالمدينة كعمل احترازي لمواجهة فيروس كاورونا والتعامل معه وفق الاشتراطات الصحية .//انتهى//20:55ت م0166