لندن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلن بنك إنجلترا المركزي اليوم خفض سعر الفائدة الرسمي لأدنى مستوى منذ إنشاء البنك قبل 325 عاماً.و في خطوة تعتبر الثانية خلال أقل من أسبوع، صوتت لجنة السياسات المالية التابعة للبنك لصالح خفض سعر الفائدة الرسمي إلى 0.1 بالمئة بدلاً عن 0.25 بالمئة.وحذّر البنك في بيان بهذا الخصوص من توقع تراجع أداء الاقتصاد البريطاني بشكل كبير وحاد جراء الاضطرابات المصاحبة لجائحة فيروس كرونا المستجد، إلا إنه توقع أن تكون حالة التراجع مؤقتة إلى حين انجلاء الأزمة.// انتهى //21:16ت م0170