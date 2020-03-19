الخبر 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واستفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مساء اليوم أحد مراكز التسوق "الهايبر ماركت" بمحافظة الخبر، ضمن الزيارات التي يقوم بها معاليه ومسؤولي الأمانة على مراكز التسوق والمنشآت الغذائية.واطلع معاليه خلال الجولة على مدى التزام تلك المراكز بالاشتراطات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأبرزها تعقيم عربات التسوق بشكل مستمر، وتوفير معقمات وقفازات لليدين للمتسوقين، وتكثيف أعمال النظافة، إضافة إلى تشديد الرقابة على المواد الغذائية والتأكد من حفظها بطريقة سليمة صحياً وبعيدة عن المؤثرات التي تضر بسلامتها، بالإضافة إلى التأكد من الشروط الصحية للعاملين والتزامهم بالنظافة الشخصية .والتقى معالي الأمين، بعدد من المتسوقين من المواطنين والمقيمين مستطلعاً انطباعاتهم عن مستوى الخدمات المقدمة وتوفر المعقمات والقفازات ومستوى النظافة العامة، كما أطلق معاليه مبادرة أمانة المنطقة الشرقية بتوزيع أكثر من 10 آلاف عبوة معقم كمرحلة أولى على المتسوقين، على المارة وأمام الأسواق، حرصاً على سلامة المجتمع.وأفاد المهندس الجبير أن أمانة المنطقة الشرقية ضاعفت عدد كوادرها العاملين بخمسة أضعاف للتركيز على الإجراءات الاحترازية والوقائية ورش وتعقيم الأماكن العامة ومتابعة وجود المعقمات في مراكز التسوق ورفع مستوى النظافة فيها، إضافة إلى القيام بأكثر من 8000 جولة منها 30% ‎ للإصحاح البيئي، وتطهير أكثر من 1650 موقع على مستوى حاضرة الدمام، مشيداً بمستوى تعاون مراكز التسوق وتفاعلها مع القرارات الاحترازية والوقائية، إضافة الى حرص المواطنين والمقيمين في الاستجابة للقرارات الحكومية والالتزام بها.وأكد معاليه على ضرورة استخدام وسائل وآليات التعقيم من حيث الوسائل وطرق استخدامها بالنسبة للأفراد والأسطح الملامسة في الموقع مع تعقيم عربات التسوق وكيفية التعامل مع الأعراض المرضية عند ظهورها على أحد العاملين واتخاذ أشكال الوقاية وحماية العاملين والمجتمع من خلال اخضاع العاملين للفحص الحراري مرتين يومياً.وأشار إلى أن الأمانة وكافة بلدياتها وضعت خطتها في تشديد تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستنفار كوادر البلدية في بذل قصارى الجهد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من خلال تكثيف الجولات الرقابية على مراكز التسوق الغذائية والهايبر ماركت، للحرص على سلامة أفراد المجتمع وصحتهم العامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، كاشفاً عن تشكيل الأمانة فرقاً رقابية لمتابعة تنفيذ قراراتها ورصد المخالفين وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة حال ثبوت تجاوز لقراراتها من أجل السلامة العامة.رافق معاليه خلال الجولة وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، ومساعد رئيس البلدية للخدمات موسى العنزي.// انتهى//21:30ت م0174