بريدة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم ، المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز ، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه بمنطقة القصيم وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.// انتهى //21:34ت م0176