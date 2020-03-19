عام / شرطة القصيم : القبض على مواطن يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
بريدة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم ، المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز ، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه بمنطقة القصيم وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
// انتهى //
21:34ت م
0176