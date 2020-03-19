إسلام آباد 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 448 حالة وفقاً لما أكدته مصادر طبية باكستانية اليوم.ويعد إقليم السند الأكثر تضرراً بالفيروس حيث ارتفع فيه عدد المصابين إلى 245 حالة، ثم إقليم البنجاب بـ78 حالة، وإقليم بلوشستان بـ76 حالة، وإقليم خيبر بختونخواة بـ23 حالة، و 23 حالة في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالتين في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة.وتوفي شخصان حتى الآن من المصابين بفيروس كورونا، في حين تعافى أربعة من المصابين.// انتهى //21:35ت م0177