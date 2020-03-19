بغداد 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العراقية مساء اليوم عن اكتشاف 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا, مما يرفع حصيلة الإصابات في عموم البلاد إلى 192 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 في بغداد و5 في النجف و3 في بابل وواحدة في كل من ذي قار والبصرة و كربلاء, فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام, يقابلها 13 حالة وفاة.// انتهى //22:30ت م0184