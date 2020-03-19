الخرطوم 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأكدت وزارة الصحة السودانية عدم تسجيل أى حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا بخلاف الحالة الوحيدة التى توفيت لرجل خمسيني، موضحة أن هناك 21 حالة اشتباه، 14 حالة منها بولاية الخرطوم، بينها 3 حالات بالعزل المنزلي.وذكر بيان صادر من اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بالسودان اليوم أن جملة حالات الاشتباه الموجودة بمراكز العزل بالخرطوم بلغ حتى يوم أمس الأربعاء 14 حالة اشتباه، فيما خرج 29 شخصاً من المركز.وذكرت اللجنة أن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالخرطوم والولايات بلغت 18 حالة اشتباه، إلى جانب 3 حالات اشتباه بالعزل المنزلي.// انتهى //22:37ت م0187