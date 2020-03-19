سياسي / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء "كورونا " المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.
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22:47ت م
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