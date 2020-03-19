نيروبي 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبد الغني خياط في أعمال الدورة السنوية الـ22 لكلية الدفاع الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، والتي شهدت مشاركة عدد من كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين والأكاديميين.وألقى السفير خياط خلال مشاركته في أعمال الدورة محاضرة بعنوان "دور الدبلوماسية في الأمن الدولي".وتسلم السفير خياط خلال المناسبة درع الكلية من قائد كلية الدفاع الوطني اللواء عدن مولاتا، كما قام بالتوقيع في كتاب الزوار في مقر الكلية.// انتهى //22:54ت م0190