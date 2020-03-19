نجران 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسوصف صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، التي وجهها اليوم إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة، بـ"كلمة التوكل والعزيمة والأبوّة".وأعرب سموه، باسم أهالي منطقة نجران، وباسمه، عن عظيم الشكر وجليل الامتنان، على ما يلقاه المواطن والمقيم من رعاية كريمة وعناية سخية، في سبيل أمنه وراحته وصحته وسلامته.ونوّه سموه بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين، من عبارات عميقة بالإيمان بالله تعالى، تعكس بجلاء منهج ولاة أمر هذه البلاد ـ أعزهم الله ـ في إدارة شؤونها، بالتوكل على الله في كل أمر، واستمداد التوفيق والعون منه سبحانه.وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ هي كلمة المهموم بمصالح شعبه، ومن يعيش على أرض وطنه، وكلمة الأب العطوف على أبنائه، بصراحته في حديثه لهم، وثقته بهم، وتثمين جهودهم، وتقدير صبرهم، مع رفع معنوياتهم، وتوجيههم بما يحقق السلامة لهم.وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ الوطن والمواطن والمقيم من كل شر وسوء، وأن يرفع هذه الجائحة والوباء، ويعجل في شفاء المصابين.// انتهى //23:06ت م0194