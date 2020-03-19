مكة المكرمة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسثمن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .وقال معاليه: إن الكلمة الموجهة لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها، رسالة واضحة من خادم الحرمين الشريفين على أهمية هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العالم في هذا العصر، وكلمة صادقة في الحث على التوكل على الله والإيمان به - عز وجل -.وأضاف : إن هذه الكلمة المباركة والموجهة لأبنائه وبناته دليل حرص وعين رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الحفاظ على أفراد شعب المملكة العربية السعودية والمقيمين على أرضها، وتأكيده على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحفظ الجميع بإذن الله تعالى .ودعا الشيخ الدكتور السديس الله تعالى أن يحفظ القيادة الحكيمة لما فيه خير هذه البلاد وصلاح أمرها وشأنها، سائلا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية والأمة الإسلامية من كل شر وأن يعافيهم من كل وباء.// انتهى //23:06ت م0195