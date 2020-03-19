عام / رسالة خطية من عبدالله بن زايد لوزير الخارجية الأمريكي
الخميس 1441/7/24 هـ الموافق 2020/03/19 م واس
واشنطن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس
عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتي عن تضامن دولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الظروف الحالية التي يعمل خلالها البلدان على حماية شعبيهما ومكافحة وباء كورونا المستجد كوفيد 19 .
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء في رسالة خطية لسموه إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سلمها سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف مانع العتيبة.
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23:58ت م
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