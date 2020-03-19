واشنطن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتي عن تضامن دولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الظروف الحالية التي يعمل خلالها البلدان على حماية شعبيهما ومكافحة وباء كورونا المستجد كوفيد 19 .وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء في رسالة خطية لسموه إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سلمها سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف مانع العتيبة.// انتهى //23:58ت م0206