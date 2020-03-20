الباحة 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزير أمير منطقة الباحة بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها اليوم إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة التي حملت الكثير من الاهتمام والحرص على سلامة وراحة المواطنين في ظل مايشهده العالم من تحد كبير تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يمثل مرحلة صعبة في تاريخ العالم أجمع.وقال سموه: إن ماذكره خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته من وضوح وصراحة تامة يؤكد مدى قرب القيادة من الشعب والشفافية بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على العالم كله ولكن إيماننا بالله قوي وسنتحدى هذه المرحلة بكل ما نستطيع في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها ، مستعينين بالله ثم بما نملك من إمكانات في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.وأضاف سموه أن ماقامت به الدولة من خطط وإجراءات أسهمت - ولله الحمد - في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس وهنا يأتي دور المواطنين والمقيمين الأكبر في التعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس من خلال اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة التي تقوم بجهود جبارة في خدمة المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء.وأشار سموه إلى أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عده الأمين - حفظهما الله - وضعا صحة وسلامة المواطنين أولى اهتماماتهما وتوفير مايلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية للمواطنين والمقيمين، مؤكداً سموه إلى أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - لم ولن تألوا جهدا في أن ينعم أبناء هذا البلد بالأمن والأمان والصحة والسلامة وبذلت وستبذل الغالي والنفيس تجاه ذلك.ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يحفظ شعب المملكة من كل مكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه .// انتهى //00:07ت م0208