الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض المملكة تأتي شاهداً على ما يوليه - أيده الله - من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة ؛ في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد الذي يحيط بالعالم .وقال معاليه في تصريح صحفي : " إن هذا الخطر المتمثل بهذا الفايروس لا يثني عزيمة المؤمنين بالله المتوكلين عليه مع الأخذ بالأسباب والتوجيهات التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي اتسمت بالشفافية والعزم لتخطي هذه الجائحة" .وشدد رئيس مجلس الشورى أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على جهود المملكة العربية السعودية، المستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، يعززها وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذه الجائحة.ورفع معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه - أيده الله - على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية ، مشيرا إلى الجهود الكبرى والمقدرة التي تبذلها القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة والعاملين فيها ، مؤكداً أن ما يقومون به يعد بذلاً عظيماً، وتجسيدًا لحرص الحكومة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن .وسأل معاليه المولى القدير أن يحفظ بلادنا وسائر بلدان العالم، والإنسانية جمعاء من كل مكروه .// انتهى //00:18ت م0211