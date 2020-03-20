الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التي وجهها للمواطنين والمقيمين بالمملكة ، تؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة.وأضاف الفضلي أن الوزارة ملتزمة بالاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة العالمية، والحد من آثارها، بما لديها من إمكانات مادية وبشرية، وستواصل أعمالها لتأمين إمدادات المياه والغذاء وفق اختصاصاتها للمواطنين والمقيمين.وأفاد المهندس الفضلي أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين ستكون أساس عمل الوزارة ومنهاجها بقطاعاتها المختلفة في هذه المرحلة، وعلى مدار الساعة، لتوفير كل ما يلزم المواطن والمقيم، حتى نعبر جميعاً هذه المرحلة القاسية، بذات القوة والثبات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يكفي الجميع شر هذه الجائحة العالمية، وعاجل الشفاء لجميع المرضى.// انتهى //00:18ت م0212