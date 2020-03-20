الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - التي وجهها للمواطنين والمقيمين بالمملكة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على صحة الجميع، ومدى الأهمية التي توليها للتواصل مع المواطن والمقيم، مشيرا إلى أن هذا أحد أهم أساليب الإدارة الناجحة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية عادةً ، فكيف خلال أزمة عالمية مثل هذه الأزمة التي تتطلع فيها إلى رفع الهمم لاستمرار التعامل بحزم وتعاون كبير لمواجهة "فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".وأبان معاليه أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - جاءت لتبرز جملة من الأمور ذات الأهمية البالغة، لعل في مقدمتها مدى الحرص الشديد الذي توليه القيادة وولاة الأمر؛ لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.ولفت الدكتور القحطاني الانتباه إلى أن المملكة تواجه جائحة كورونا بعزيمة ثابتة وصدق مستمدة يقينها من الله جل وعلا ، ثم في ثقتها بقدرة شعب المملكة على تجاوز هذه الأزمة، وهو ما ظهر بشكل واضح في هذه الكلمة الأبوية التي وجهها - رعاه الله - لأبنائه وبناته من المواطنين والمقيمين، وتوضح بصورة جلية أسلوب إدارة المملكة لهذه الأزمة بمنتهى الشفافية.وأشار معاليه إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة ومن شأنها الوقاية من "فيروس كورونا" والحد من انتشاره، وتوفير كل التدابير ووسائل العلاج للمصابين من المواطنين والمقيمين.وقال القحطاني: "إن المملكة حرصت على توفير كل وسائل الأمان للأجهزة الحكومية من خلال قرارها بتعليق الدراسة ثم تعليق العمل لمدة (16) يوما للحد من انتشار العدوى بهذا الفيروس بين منسوبي الأجهزة الحكومية مع تواصل العمل وخدمة المستفيدين عبر الوسائل التقنية المتاحة".وأوضح معالي الدكتور مشبب القحطاني أن معهد الإدارة العامة ملتزم بجميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بتعليق العمل في مركزه الرئيسي وفروعه المختلفة مع استمرار خدمة المتدربين والدارسين عن بعد، حيث يتواصل التدريب الإلكتروني لدارسي البرامج الإعدادية عن بعد من خلال "البلاك بورد" الذي بدأ منذ الأحد الماضي، وقد انتظم في التدريب عن بعد (2512) دارسا ودارسةً في (103) برامج إعدادية بالمركز الرئيسي للمعهد وفروعه خلال الأسبوع الأول.وأضاف معاليه أنه سينتظم (1684) دارسا ودارسةً في برامج اللغة الإنجليزية بالمعهد بدءا من الأحد القادم، ويضاف إلى ذلك تقديم التدريب الإلكتروني لآلاف الموظفين الحكوميين يوميا عن طريق منصة "إثرأي".ونوه القحطاني بطبيعة العمل في المعهد الذي يسير بوتيرة ثابتة، مؤكداً أن تعليق العمل في الأجهزة الحكومية لم يؤثر على الخدمات التي يقدمها المعهد، حيث يتمتع المعهد بجاهزية البنية التحتية للتدريب الإلكتروني وتقديم مختلف الخدمات عن بعد لجميع المستفيدين.// انتهى //01:39ت م0222