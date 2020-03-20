تبوك 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسثمّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المضامين السامية التي جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حول ما يجتاح العالم من وباء كورونا المستجد .وقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرارا للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعاية واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها.وأضاف سموه : إن مضامين الكلمة تجسد تلمس القيادة الحكيمة لاحتياجات المواطنين والمواطنات على تراب هذا الوطن العظيم، منوهًا سموه بمدى التلاحم بين القيادة والشعب الذي أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من خلال ما أظهره المواطنين من قوة وثبات ووعي بما يمر به العالم اليوم ، سائلا المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لمواصلة العطاء والعمل الدؤوب لما فيه خير ورفعة وسلامة الوطن والمواطن .// انتهى //02:11ت م0226